El disseny d'una casa bioclimàtica a la Seu guanya el premi del Col·legi d'Arquitectes

la Delegació del Pirineu de la Demarcació de Lleida del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha lliurat aquesta setmana els tretzens Premis COAC per a Treballs de Recerca 2019 d'estudiants de batxillerat dels instituts de les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran. El primer premi ha estat per al treball de recerca «Disseny d'un habitatge bioclimàtic a la Seu d'Urgell», de l'alumne Joan A. Garreta de l'institut Joan Brudieu, segons han informat des del Col·legi d'Arquitectes. Els accèssits han estat per al treball «Aquelles muntanyes que s'han anat al cel», d'Andrea Nadal i Aina Flix, també de l'institut Joan Brudieu, i per a «El secret de l'Alt Pirineu: les cabanes de pastor», d'Eulàlia Ramon, de l'institut El Pont de Suert. L'entrega dels premis es va fer dijous a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu sota la presidència del delegat del Pirineu del COAC, Ricard Lobo. L'objectiu del premi és fomentar l'interès entre els alumnes de batxillerat pels treballs sobre l'arquitectura.