L'Escola Folk promou l'arrelament del Ball d'Homenatge al Pirineu

L'Escola Folk del Pirineu s'ha proposat promoure el Ball d'Homenatge català als pobles del Pirineu i d'aquesta manera contribuir en la seva consolidació arreu del país. El Ball d'Homenatge és una coreografia curta com ho és el popular aurresku del País Basc. Amb aquest objectiu, músics i dansaires de l'entitat assagen des de fa mesos la coreografia i la partitura de la peça amb la intenció d'estrenar-la durant la festa final de l'actual curs.

El responsable de l'Escola Folk, el músic i dinamitzador cultural Tito Peláez, ha explicat que durant el curs tots els alumnes de l'entitat han treballat la partitura del Ball d'Homenatge i, paral·lelament, un professor ha ensenyat la coreografia a tres noies estudiants. Peláez ha explicat que la finalitat de la iniciativa és tenir aquest «ball de benvinguda» per honorar tant autoritats com representants institucionals o membres d'altres escoles o entitats que estiguin de visita. La coreografia del Ball d'Homenatge simbolitza l'entrega del cor i l'ànima a la persona o institució honorada. Peláez ha explicat que «farem el Ball d'Homenatge les vegades que faci falta si ve una autoritat o una persona important... tant un president, un conseller de Cultura o uns amics del País Basc, és a dir en ocasions especials; recordo que en l'intercanvi amb una escola del País Basc, l'any passat, l'últim dia uns nois ens van dedicar l'Aurresku, i llavors vam pensar que seria bo per part nostra també oferir aquest reconeixement». Peláez ha remarcat que l'Escola Folk ha decidit arrencar aquesta tradició al Pirineu seguint l'exemple que van establir fa deu anys els seus creadors amb un seguiment baix arreu del territori, de moment: «És una cosa que potser arrela o potser no arrela, però com a Escola Folk volem que els nostres alumnes sàpiguen tocar i ballar el Ball d'Homenatge».



Deu anys de promoció lenta

El Ball d'Homenatge català va ser creat l'any 2009 pel músic Jaume Arnella i el coreògraf Joan Serra. La música està basada en la polca del Ball de Gitanes de Sant Celoni i es pot interpretar amb un únic instrument, sigui guitarra o acordió, o en grup. Igualment, la dansa està inspirada en la tradició catalana i posada en escena per un o diversos dansaires. L'Escola Folk del Pirineu l'està assajant amb tres dansaires. En els últims anys la celebració del Ball d'Homenatge ha despertat algunes controvèrsies polítiques, per bé que la seva utilització encara no està molt estesa en els protocols de benvinguda dels actes institucionals.