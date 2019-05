Joves cerdans volen conscienciar els adults sobre la recollida selectiva

La segona edició del concurs Pressupostos Participatius del Consell Comarcal de la Cerdanya destinat als joves ja té guanyadors. Un dels dos projectes que s'emportaran els 2.000 euros que atorga l'òrgan comarcal té com a finalitat conscienciar la població de la necessitat que la Cerdanya faci un pas endavant vers la cura pel medi ambient i s'adopti conceptes com ara el reciclatge, la recollida selectiva i la sostenibilitat a fi i efecte que deixi de ser a la cua del país en aquest àmbit.

El Grup de joves cerdans pel clima, el qual forma part del grup de teatre jove de Bellver, ha presentat un projecte consistent en la programació d'activitats de sensibilització vers el medi ambient. A falta que els joves i l'àrea de Joventut del Consell concretin el desenvolupament del programa, les activitats s'obriran a tota la comarca amb l'objectiu que la Cerdanya deixi de ser a la cua del país pel que fa a la separació de la brossa. Les accions tindran com a finalitat abordar qüestions concretes de la sostenibilitat mitjançant material informatiu, que s'adreçarà, per exemple, a les persones grans, i s'acabaran amb una jornada final del medi ambient en la qual s'inclouran actes paral·lels com ara una fira i xerrades. Aquesta proposta rebrà una subvenció de 2.000 euros per tal que els mateixos joves l'organitzin abans de la tardor, a tot estirar. En nom del Grup de joves cerdans pel clima, Marc Pont ha argumentat que «el nostre objectiu és conscienciar el poble de Bellver i la resta de la comarca de la importància del reciclatge i, a la vegada, mirar d'explicar a l'administració com fer-ho; volem que la gent tingui a mà les instruccions de com separar bé la brossa perquè actualment molta gent ho llença tot al contenidor verd de rebuig, tot barrejat».



Gran gimcana comarcal

El segon projecte guanyador l'ha proposat un grup d'arreu de la comarca i planteja, amb el nom encara no definitiu de Cerdanya Prix, una jornada de gimcanes i proves d'habilitat perquè els joves de la vall comparteixin un dia de festa i jocs. Aquesta activitat, que se celebrarà amb tota probabilitat el dia 10 d'agost, va dirigida especialment als grups de joves de la vall, els quals s'hi hauran d'inscriure per equips amb membres d'entre setze i trenta-cinc anys. Segons han explicat Laia Vendrell i Clàudia Sala, la jornada co- marcal també inclourà aspectes esportius, amb proves com ara raids.