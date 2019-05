Una deixeble de Sofia Montaner obté el premi Trementinaire d'Honor 19

La propietària de l'Herboristeria Cal Nogué d'Ossera, Suzette Böringer, ostentarà durant aquest any 2019 el Premi Trementinaire d'Honor, tal com se l'ha reconegut en el marc de la Festa i Fira de les Trementinaires que s'ha celebrat aquest mes de maig a la vall de la Vansa i Tuixent. Böringer és originària de Suïssa i està establerta des de l'any 1983 a Ossera, on va conèixer l'última trementinaire en actiu, Sofia Montaner. Segons ha explicat la trementinaire premiada aquest 2019, va aprendre de Montaner les virtuts de les plantes remeieres, de manera que es pot considerar com la seva hereva natural, segons han apuntat des del Consell Comarcal de l'Alt Urgell.