Puigcerdà projecta el cobriment del funicular amb un túnel transparent

L'Ajuntament de Puigcerdà ha trobat la manera d'evitar les repetides interrupcions del servei del funicular que connecta la plaça de l'Estació amb el nucli antic de la vila. El consistori té sobre la taula un projecte per cobrir el giny mecànic amb un túnel inclinat que cobreixi tant la cabina on viatgen els passatgers com el sistema de cables i contrapesos que el fan anar. Un estudi marcarà la conveniència d'establir aquesta mesura o bé, si s'evidencia més econòmica i igualment pràctica, calefactar els rails per on es desplaça.

Els serveis tècnics municipals han constatat que la neu és la principal causant de les aturades del funicular, de manera que aquestes interrupcions del servei es produeixen quan és més necessari perquè la neu i el gel fan perillós el trajecte amb escales alternatiu que hi ha en paral·lel al recorregut del giny mecànic. L'Ajuntament tanca el funicular quan neva per evitar, precisament, les avaries que sempre ha anat patint els hiverns. La intenció de l'equip de govern, que continuarà quatre anys més amb la victòria electoral d'aquest diumenge, és instal·lar sobre el recorregut una galeria transparent que mantingui l'atractiu del paisatge durant el recorregut. De fet, la lenta aparició de la plana cerdana a ponent dels viatgers és un dels principals atractius del giny per als turistes que arriben a la capital cerdana. L'alcalde, Albert Piñeira, ha argumentat que «la gent es pensa que quan neva el funicular s'espatlla, però no és així; el que passa és que el tanquem perquè no s'avariï». El renovat alcalde ha afegit que «estudiarem quin dels dos sistemes funcionarà millor, cobrir-lo amb un sistema integrat o calefactar els carrils».

Es dona la circumstància que el consistori ja va cobrir amb un tub transparent l'ascensor vertical que comunica, justament, el final del recorregut del funicular amb la plaça de l'Ajuntament per evitar les avaries que li ocasionaven el fred rigorós de l'hivern.



75 metres amb 27 de desnivell

El funicular de la plaça de l'Estació, que també es coneix com ascensor inclinat, el va construir l'empresa Elevatori Maspero l'any 2003. Recorre una distància de 75 metres i supera un desnivell de 27 metres amb un pendent màxim del 44,5%. La capacitat de la cabina és de 25 persones, i pot transportar fins a 375 persones cada hora a una velocitat d'un metre per segon. En puntes turístiques hi són habituals les cues.