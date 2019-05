Puigcerdà fa públic el cartell de grups que tocaran per la festa major

L'Ajuntament de Puigcerdà ha començat a generar l'ambient per a la nova edició de la Festa Major del Roser, que se celebrarà del 19 al 29 de juliol, fent públic el cartell que l'anunciarà pels carrers i les xarxes socials. En el cartell s'hi avancen els actes troncals de la festa i, tal com queda palès, la música tornarà a ser un dels seus eixos centrals. Així, el consistori ha confirmat la contractació dels grups Dr. Prats, Ebri Knight, Hotel Cochambre, la Principal de la Bisbal, 80 Principales i la Selvatana. El programa es completa amb actuacions de caire tradicional com ara ballades de gegants, un correfoc i, per primera vegada, una actuació de la Colla Castellera de Cerdanya, que s'estrenarà a la festa major de la capital comarcal a l'inici del seu segon any de vida. El programa es completa amb sardanes, havaneres, activitats infantils i la instal·lació d'un parc d'atraccions. En les pròximes setmanes l'Ajuntament anunciarà la resta del programa.