El curs d'helicòpter mèdic té plenes totes les places dels pròxims dos anys

El curs per a tripulants en helicòpter medicalitzat que organitza l'Hospital de la Cerdanya té plenes les places per a l'any que ve i llista d'espera per al que ha d'organitzar d'aquí a dos anys. L'exclusivitat d'aquesta formació que porta a terme l'equip mèdic del Transfronterer -és l'únic que s'imparteix a Catalunya i dels pocs a l'Estat- fa que sigui cada vegada més requerit pels professionals mèdics que participen en operacions d'emergències.

En l'última edició del curs, celebrada la setmana passada, també es van ocupar les places disponibles, amb la qual cosa van ser 48 els professionals d'arreu de l'Estat que hi van prendre part. En aquest sentit, el director d'aquesta formació i cirurgià de l'Hospital de la Cerdanya, Antoni Veres, ha avançat que el curs ja té les places plenes per als pròxims dos anys, fins al punt que ha hagut d'obrir una llista d'espera per al del 2021 per si algun dels inscrits se'n desdiu. En l'organització del curs també hi col·labora el Sistema d'Emergències Mèdiques, la Fundació Hospital de Puigcerdà, l'Hospital de la Cerdanya, l'Ajuntament de Puigcerdà i la Diputació de Girona. El seu objectiu és, segons han remarcat els seus responsables, donar a conèixer el protocol d'actuació que s'ha de seguir per part de la tripulació que puja a un helicòpter medicalitzat. En l'última edició, el programa formatiu va incorporar el protocol d'actuació en cas d'incendi dins del mateix helicòpter o el seu entorn, ja que, «tot i que aquests incendis solen ser de poca magnitud, posen en risc les maniobres de l'aeronau i, per tant, cal poder-hi actuar ràpidament», segons ha argumentat Veres. Un dels factors clau per a l'èxit d'aquest tipus de formació és que és de caràcter obligatori per als professionals que participen en les operacions d'emergències amb helicòpter, tal com estableix el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



Referent al sector

Des de fa tretze anys l'equip mèdic de Puigcerdà i la Cerdanya ha sabut ocupar el buit existent en aquest sector de la formació mèdica tot aprofitant les instal·lacions, l'entorn natural que permet les operacions de vol i l'àmbit de cooperació transfronterera en matèria sanitària per esdevenir un referent en el sector. El curs té 50 hores de formació, en les quals els professors ensenyen aspectes directament relacionats amb el funcionament de l'helicòpter. Alhora, també aporten les eines per saber valorar en quins casos s'ha d'utilitzar aquest mitjà de transport per traslladar pacients en funció de l'emergència i les alternatives existents en cada situació.