El Govern porta a la Seu el nou Pla Estratègic de Turisme per al període 2018-22

El director general de Turisme, Octavi Bono, serà aquest dijous a la Seu per explicar els detalls del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022. Segons ha avançat el Govern, el projecte «és el resultat d'anys d'estudi i un acord amb els agents del sector per ordenar un flux de visitants creixent, i preveu que el 2022 fins a 21 milions de turistes estrangers visitin el país». Amb aquest objectiu, el Pla preveu mesures que millorin la competitivitat del sector «per convertir la destinació en una de les més importants de la Mediterrània». En aquest sentit, el document preveu l'augment d'inversions per millorar la qualitat del sector i augmentar l'oferta. El Govern s'ha posat com a horitzó el 2022 perquè un 10% del total de turistes que arriben a Catalu-nya visitin les comarques interiors i el Pirineu, segons ha remarcat l'Executiu, el qual ha afegit que «es tracta d'una acció de Govern que vetlla perquè els beneficis de l'activitat econòmica afavoreixin tot el país».