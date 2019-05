La Seu acull a partir d'avui fins dissabte el Congrés d'Educació

La Seu debatrà des d'avui fins dissabte sobre la transformació educativa, en el marc del Congrés d'Educació i Entorn, en el qual participaran unes 300 persones. La inauguració es farà avui a dos quarts de set de la tarda i tindrà lloc a la catedral de Santa Maria d'Urgell.

L'acte inaugural anirà a càrrec del conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló; la ministra d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra, Ester Vilarrubla; l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i el president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Jesús Fierro.

Després dels parlaments, l'acte inaugural seguirà amb l'espai de diàleg entre Xavier Prats, assessor de Tech for all i exdirector general d'Educació i Cultura a la Comissió Europea, i Mar Camacho, directora general d'Innovació, Recerca i Cultura digital del departament d'Educació, que versarà sobre el tema «Cap a on va l'educació?».

El congrés d'Educació i Entorn, que se celebrarà a la sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell entre avui i dissabte, té el propòsit de centrar-se en el concepte de transformació educativa, i posarà l'accent en les xarxes i el lideratge pedagògic com a elements cabdals per a la millora i la qualitat del sistema educatiu.

En aquesta ocasió s'hi enllacen elements de recerca, ciència i pràctica educativa. Es definirà, d'aquesta manera, la innovació pedagògica com a mitjà que acompanya cap a la transformació dels centres i processos educatius, amb la participació i la mirada de personalitats d'àmbit internacional i territorial.

Al congrés hi confluiran ponències i punts de trobada que faran emergir coneixements, evidències en la recerca, continguts i el diàleg i la interacció entre diversos actors de l'educació. En aquest congrés hi participaran professionals de renom internacional en el món de l'educació com José Weinstein, gerent del centre d'Innovació en Educació del Consell Nacional xilè i exministre d'Educació del Govern de Xile; Àngel Castiñeira, director de la Càtedra de Lideratge i Governança Democràtica de la Universitat ESADE-Ramon Llull i director del Departament de Ciències Socials d'aquesta mateixa universitat; o Verónica Boix Mansilla, directora del projecte Project Zero de la Universitat de Harvard i presidenta del Future Learning School.

També hi destaca la participació del doctor en Biologia i expert en neurociència i divulgador científic David Bueno, que parlarà sobre «El cervell com a model: de les xarxes neuronals a les educatives (i viceversa)», en el marc d'un sopar-tertúlia que se celebrarà a l'Hotel el Castell de Ciutat, demà, 31 de maig, a dos quarts de deu de la nit.

El congrés es clourà dissabte amb un acte que anirà a càrrec de Josep Vallcorba, director general de Currículum i Personalització del departament d'Educació.