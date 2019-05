Llívia convoca el poble a la Festa de la Transhumància de dissabte a dilluns

Llívia celebra aquest cap de setmana la Festa de la Transhumancia, una cita històrica al poble que uneix la tradició ramadera de portar el bestiar a les pastures comunals de les Bulloses i, des dels últims anys, la promoció turística al voltant del Camí Ramader de Marina. El programa inclou per dissabte un mercat artesanal, demostració d'oficis, exhibició de maneig de ramats amb gossos pastors i activitats per als nens. Diumenge es farà una visita guiada per la Llívia ramadera i dilluns el poble viurà la festa de la portada del bestiar a les Bulloses, tant a peu com amb autocar, i el dinar.