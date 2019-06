La Cerdanya es promou com a destí per als pilots a vela amb una final mundial

arxiu particular

Un planador sortit de l'aeròdrom de Das en ple vol a la Cerdanya arxiu particular

La Cerdanya es promou entre els aficionats al vol sense motor d'arreu del món acollint per primera vegada una final del campionat del món de planadors en la modalitat de Sailplain Grand Prix. Des d'avui fins al dia 8, l'aeròdrom acull un campionat amb els 20 millors pilots del món amb proves que els portaran a competir sortint de punts com ara l'Aneto o el Carlit fins a les instal·lacions de Das i Fontanals.

Els organitzadors calculen que l'organització d'aquest esdeveniment esportiu i social haurà generat a la vall unes mil pernoctacions d'un mercat turístic de poder adquisitiu alt, a més, en una època de temporada turística baixa, que és el que vol potenciar tot el sector local. Els pilots provenen d'Austràlia, Alemanya, Lituània, Polònia, França, Espanya, Anglaterra, Itàlia i Àustria. Els pilots d'aquests avions sense motor s'han classificat per a la final de la Copa del Món guanyant les proves classificatòries celebrades l'any passat. Des de llavors, alguns dels pilots ja han passat per la Cerdanya per conèixer-ne l'entorn i alguns ja fa tres setmanes que s'entrenen al cel de la vall, així que l'impacte turístic i econòmic de la prova va més enllà dels vuit dies de la final, segons ha remarcat el responsable de l'aeròdrom, Sergi Pujol.

Les proves consisteixen en curses a vol sense motor des de punts del Pirineu prefixats. Unes antenes instal·lades per tota la serralada indiquen la seva posició exacta, la qual és reflectida en una pantalla gegant a l'aeròdrom per tal que els seus acompanyants i aficionats en general puguin seguir la competició.

Sergi Pujol ha argumentat que «aquesta competició l'organitzem perquè durant la setmana que dura la Cerdanya és un aparador a tot Europa i el món; ho fem perquè després ve molta gent d'Europa a volar aquí, com per exemple d'Alemanya, on fa pitjor meteorologia que aquí; la idea de fer aquesta final és donar a conèixer la vall als pilots i que vingui molta més gent».

La final, que aquest dissabte viu la jornada inaugural amb un programa d'activitats festives, s'allarga fins al dia 8, i diumenge s'inicien les proves esportives. Els pilots van registrant els seus recorreguts i puntuant en funció de la seva classificiació diària, i esdevé campió el qui sumi més punts l'últim dia.