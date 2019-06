Una infermera crea un espai de formació i pràctica de ioga a l'estany de Puigcerdà

La infermera de l'Hospital de Cerdanya i instructora de ioga Eva Lavado ha impulsat la creació d'un espai d'aprenentatge i pràctica de les tècniques del ioga al parc de l'estany de Puigcerdà. Lavado ha considerat aquest espai de relax dominat per la làmina quieta de l'aigua i la natura que l'envolta un entorn ideal per a la concentració en el propi cos i la meditació. Les sessions de ioga a l'estany ja s'han iniciat aquest mes de maig i ha programat vuit sessions més els diumenges de juny i juliol.

Segons ha explicat Lavado, la idea va sorgir «quan vaig veure la necessitat de posar-me en contacte amb altres instructores de ioga per aprendre d'elles i compartir; a l'hospital, amb una metgessa amb qui fem tàndem, vam començar a investigar qui hi havia a la Cerdanya com a instructors de ioga i els vam proposar de participar en el projecte». Així ha estat com s'ha engegat l'acció Ioga al llac de Puigcerdà, que es va estrenar el diumenge dia 12 de maig. Aquest cap de setmana celebrarà la quarta sessió. En la de diumenge passat hi van participar Katherine de Campos i Óscar Ramsés Martín. El programa combina diverses modalitats del ioga com ara hatha, ioga de la força, asthanga, kundalini i vinyasa. Cada instructor s'encarrega de dues sessions per oferir el seu vessant del ioga, ja sigui espiritual o esportiu.

Durant les trobades també es fan asanes, respiracions energètiques o meditacions cors de bessons, que té poders curatius, segons ha explicat Lavado. La infermera de l'Hospital de Cerdanya té la col·laboració de la metgessa Katherine de Campos. Lavado ha remarcat que les sessions aporten «flexibilitat per l'exercici físic i la possibilitat de ser un tot, amb cos i esperit».

Les trobades de ioga es fan a partir de les 7 del vespre amb una aportació de set euros. Quan el sol tarda es comença a pondre. Una hora abans també es fa una sessió de meditació.