La Seu repeteix l'aposta de promoció i esport i acull una etapa de la Transpyr

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha anunciat que la capital alt-urgellenca tornarà a ser protagonista de la cursa Transpyr Coast to Coast, una prova consolidada en el panorama internacional i considerada per National Geographic com una de les 10 millors aventures del món en bicicleta de muntanya. La cursa, que celebra aquest estiu el 10è aniversari, es desenvoluparà del 9 al 15 de juny.

Així, 400 ciclistes procedents d'arreu del món arribaran a la zona esportiva municipal de la Seu el dilluns 10 de juny, al llarg de tota la tarda, i prendran la sortida l'endemà, dimarts 11 de juny, a les vuit del matí. Els corredors iniciaran una aventura en bicicleta de muntanya que en set dies els portarà des de Roses, a l'Alt Empordà, fins a Hondarribia, a Guipúscoa. La Transpyr Coast to Coast programa les modalitats de bici de muntanya, de carretera, elèctrica i fins i tot per relleus. Aquest any s'introdueix per primera vegada també l'opció combinada del Gravel.