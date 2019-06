El Museu Diocesà suma una guia musical que complementa la visita

El Museu Diocesà d'Urgell ha posat en marxa un projecte que sota el nom de Banda Sonora pretén donar un nou valor a la visita de les seves instal·lacions. Així, segons han explicat des del museu, Banda Sonora «és un recorregut a través de dotze obres d'art acompanyades de dotze peces musicals pensat per oferir als visitants del museu un viatge, en què música i imatge es combinen buscant una connexió emocional». La visita al llarg de les obres seleccionades pretén funcionar com una pel·lícula amb banda sonora, on les dues expressions artístiques estan «estretament articulades, amb l'objectiu de gaudir de l'instant, aturar-se davant les obres i sentir».