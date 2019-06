Empresaris i veïns de la Cerdanya fixen la sostenibilitat com a clau per al nou turisme

El procés participatiu per definir el nou Pla d'acció sectorial en l'àmbit del turisme per al període 2019-2024 que impulsa el Consell Comarcal de la Cerdanya a través del Patronat de Turisme ja ha començat a dibuixar les primeres línies bàsiques, que han estat aportades per entitats, empreses i veïns que han pres part en les primeres reunions i entrevistes. Les tres primeres línies bàsiques són l'orgull de pertinença a la Cerda-nya pel seu caràcter natural excepcional; l'obligació de protegir-la mediambientalment amb noves polítiques de sostenibilitat i més conscienciació social; i la necessitat de regular el turisme per aconseguir l'anhelada desestacionalització que eviti que tothom hi arribi els mateixos dies.

El procés ja ha comportat dues reunions públiques a Puigcerdà i Bellver, i ara s'ha de celebrar la tercera, que ha estat programada per al 12 de juny a Alp. Es tracta de tres reunions progressives, de manera que tothom qui ho desitja pot assistir a les tres. En les primeres reunions i entrevistes, l'orgull per la pertinença a la vall és un dels factors que s'hi han destacat. A partir d'aquest concepte, s'hi ha remarcat també la necessitat de protegir l'entorn natural i, en el mateix sentit, aconseguir un turisme més repartit en el calendari.

La tècnica del Patronat de Turisme Maria Faura ha explicat que des de l'òrgan comarcal estan contents de la participació de veïns, empresaris i societat civil en general, no tan sols pel nombre, que hauria superat el centenar tan sols en les dues reunions obertes, sinó també per la representativitat dels sectors de l'economia local.

L'objectiu del pla és «buscar la reorientació del turisme cap a la desestacionalització i la diversificació tot conservant la Cerdanya com una destinació turística de qualitat i promovent noves oportunitats d'ocupació en aquest sector que reverteixin de manera positiva en tots els habitants de la comarca».