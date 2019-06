El ministre de Foment en funcions del govern espanyol tancarà la Trobada Empresarial del Pirineu

El ministre de Foment en funcions del govern espanyol, José Luis Ábalos, farà la cloenda de la 30a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu divendres a dos quarts de vuit del vespre. Aquesta és una de les trobades econòmiques amb més participació de Catalunya i enguany espera reunir uns 600 empresaris catalans a la Seu d'Urgell durant els dies 6 i 7 de juny. La jornada, que enguany porta per títol 'Definim l'agenda empresarial', s'ha consolidat com un esdeveniment de referència per a l'empresariat català i reuneix ponències de prop de 20 professionals, empresaris i directius entre els quals destaquen el sòcio-ecòleg i president d'ERF, Ramon Folch, el president de la Fundació Garrigues, Antonio Garrigues Walker, i la representant de l'Alt Comissionat per l'Agenda 2030 Cristina Gallach.

A la Trobada també hi participen la qui ha estat directora de Google Amèrica i actualment forma part del consell assessor independent d'Evo Bank, Olga San Jacinto, i el governador del Banc d'Espanya entre el 2012 i 2018, Luis Maria Linde.

Pel que fa al responsable de la clausura, José Luis Ábalos, és diplomat en Magisteri per la Universitat de València i Doctor Honoris Causa per la Universitat de San Pedro de Chimbote (Perú). També és diputat per les Corts Generals i secretari d'Organització del PSOE des de 2017.

La Trobada Empresarial del Pirineu serà inaugurada el mateix divendres pel president del Govern, Quim Torra. Dijous a la tarda arrencarà amb ponències i conferències.