«Serem lobby a la Cerdanya; quan calgui estarem a favor o en contra de l'administració»

Més de dos-cents empresaris de la comarca s'han unit en una dinàmica que vol enterrar l'individualisme tradicional

Francesc Armengol és un empresari conegut a la Cerdanya més que per la seva activitat per la Universitat d'Estiu Ramon Llull, que organitza amb l'equip de l'Associació Universitària. Ara s'ha posat al capdavant d'una nova entitat, Empresariat Cerdanya, que està cridada a plantejar una nova manera de treballar en el teixit econòmic d'una vall encara marcada per la tradició familiar.

Com s'ha gestat una nova unió empresarial en una comarca tan marcada encara per l'individualisme tradicional?

Sí, una unió que té més de cent empreses; ha estat una feina de més de catorze mesos. Tot ve també del fet que ja hi havia una feina feta per l'Agrupació Empresarial de Cerdanya, que presidia Jaume Adserà. En els últims anys ell ja deia que volia un relleu i que calia canviar coses. A partir d'unes reunions vam veure que no tan sols calia remodelar sinó que també potenciar i generar alguna cosa, perquè als empresaris de la Cerdanya ens interessa treballar de manera conjunta i tenir la força de l'empresariat de la comarca, perquè, de fet, no existia.

I calia crear una nova entitat?

Vam veure que els estatuts eren obsolets, que no permetia majories, que no facilitava una organització àgil com les que he presidit fins ara, que m'agrada que siguin participatives, obertes i dinàmiques. I així, parlant-ne amb el grupet d'empresaris, vam decidir que ho liderés jo.

Però no està sol.

No, som un grup de cinc o sis persones, amb Montse Dolcet, Salva Rigola, Mònica Isern, José Luis Arias i Ester Bombardó. Vam dir que néixer amb empreses petites i vam acordar que no podia ser i que calia sumar-hi les empreses grans, per la qual cosa vam parlar amb Comerç de Puigcerdà, Cuina Pirinenca i Hotels de Cerdanya, i a tots els interessava moltíssim. També estem en contacte amb altres associacions que són molt joves que, per això, encara no s'hi han sumat, però la nostra intenció és que a Empresariat Cerdanya s'hi sumi tothom, per una quota de 120 euros a l'any.

Quina intenció inicial tenen pel que fa al seu rol a la comarca?

Intentarem ser lobby, posar-nos al costat de l'administració quan calgui, i contra l'administració quan calgui. No és el mateix que els hotelers vagin a l'administració demanant alguna cosa dient que són 22 hotels que si al darrere hi ha 200 empreses que els donem suport. Defensarem els associats d'on siguin, de Bellver o de Llívia. La nostra idea és crear taules de debat de les quals formaran part representants de tots els gremis. Ens hem adonat que quan tots estem junts es creen punts d'unió. No anirem a solucionar problemes petits de cada establiment sinó que anem a grans temes de la comarca perquè anem tots units. Creiem que és una comarca cada vegada més pluridisciplinària i hi ha molts punts en comú que ens interessen a tots.

S'han emmirallat en alguna altra associació?

A Berga ho tenen molt ben estructurat, ens hem emmirallat en ells perquè funcionen molt com nosaltres; tenen una associació d'associacions més els independents. Ens ha agrada muntar el mateix sistema, que permet a totes les associacions mantenir la seva independència i tenir un vot a Empresariat Cerdanya. També hem estat en contacte amb la Seu i amb Ripoll. No és una comarca fàcil, però junts tindrem més força.

Tindran una actitud proactiva i generaran projectes com el Clúster Sol dels Pirineus?

Ho farem junts. El clúster va néixer com una necessitat que va veure l'Associació Empresarial que ara cancel·lem. El clúster ha de generar negoci en el sector de la salut en l'espai transfronterer; pot passar que dins d'Empresariat Cerdanya neixin altres clústers, serem dinamitzadors.

Compten amb les estacions?

Sí, amb les estacions també. La Molina s'hi sumarà de les primeres quan tinguem els estatuts validats, i hem començat a parlar amb Masella.