La Cerdanya convoca el sector mèdic per millorar el transfronterisme

L'Hospital de Cerdanya té com a repte incrementar el percentatge de pacients francesos que s'hi donen d'alta, actualment situat al voltant del 25%, i acostar-se al 40%. Per això ha convocat el sector sanitari de tota la vall a unes jornades sectorials en les quals analitzarà com ha d'afrontar cada professional el fenomen transfronterer. L'objectiu de la iniciativa és aprofondir en les relacions dels agents de salut d'un i altre costat de la frontera i situar l'hospital com un dels centres de l'atenció sanitària a tota la Cerdanya i el Capcir. Quan encara falten deu dies per a la celebració de les jornades, ja hi ha més d'un centenar d'inscripcions, amb la qual cosa se superaran els participants en la primera experiència de jornada transfronterera, celebrada l'any passat a Osseja.

Les jornades, que se celebraran els dies 14 i 15 de juny a Puigcerdà, les organitza l'Hospital en el marc del projecte europeu Prospectiva Transfronterera Sanitària i Social. Els seus impulsors han volgut posar a l'epicentre del debat les experiències i els reptes de la cooperació transfronterera en matèria de salut i atenció social. Aquest serà un dels eixos forts del debat, conjuntament amb altres treballs de projecte europeu. La iniciativa, que a diferència de l'any passat es fa en dos dies, convoca una jornada inicial més adreçada als professionals, amb la celebració de tallers, i una segona oberta al públic en general. El primer dia, els professionals analitzaran com superar els obstacles administratius, harmonitzar les pràctiques mèdiques, la garantia d'uns itineraris assistencials que superin la frontera i els dos models actuals de l'atenció sanitària.