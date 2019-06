Puigcerdà compra per 25.000 euros una col·lecció dels pintors Borrell

L'Ajuntament de Puigcerdà ha comprat un gran lot de quadres de pintors de la nissaga Borrell de Puigcerdà per tal de nodrir de contingut el Museu Cerdà. El consistori ha aprofitat una oportunitat de mercat que va detectar a Barcelona amb una particular que es venia una col·lecció privada i ha activat amb urgència l'operació per tal que els quadres s'incorporin al patrimoni cultural de la vila i la seva proposta turística.

Es tracta d'una col·lecció molt àmplia que inclou, per exemple, més de seixanta pintures a l'oli i més de vint aquarel·les Una vegada l'equip de govern va tenir coneixement de l'existència d'aquesta col·lecció i del fet que estava en venta, es va posar en contacte amb els propietaris i va tancar l'acord per un import de 25.000 euros. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, va visitar personalment l'exposició i posteriorment l'Ajuntament va encarregar un informe tècnic per part d'experts en art que han avalat la compra i l'oportunitat de mercat. La col·lecció era en un habitatge de l'Eixample de Barcelona conjuntament amb altres quadres.