La Seu convoca un diumenge de jocs i curses solidàries al Parc del Segre

La Seu viurà aquest cap de setmana una jornada d'integració al voltant del joc. L'associació benèfica i sense ànim de lucre Jocs sense Fronteres ha organitzat per a aquest pròxim diumenge 9 de juny la segona edició Matinal Esportiva i Curses Solidàries, la qual es farà durant el matí al Parc Olímpic del Segre. L'organització ha preparat un programa d'activitats familiars i solidàries pensades per a la participació de nens i nenes de 0 a 15 anys. La matinal esportiva inclourà diferents jocs adequats a cada grup d'edat. Pel que fa a les curses solidàries, també es faran per grups d'edat, i es clouran amb una cursa oberta a tothom. Tots els jocs estaran oberts tant als infants com als seus pares i mares, i se'ls ensenyarà valors o se'ls rectificarà. Les curses solidàries no seran competitives, i tots els participants obtindran el mateix obsequi. La finalitat d'aquesta jornada solidària és unir esport, família i valors. La inscripció costa set euros, i els diners recollits es destinaran a projectes de solidaritat.