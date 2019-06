Puigcerdà vol millorar la recollida selectiva centrant-se en la restauració

L'Ajuntament de Puigcerdà té sobre la taula un projecte per reformular alguns dels aspectes de la gestió dels residus amb l'objectiu de millorar la recollida selectiva i les operacions de buidatge dels contenidors. L'equip de govern vol aprofitar la finalització de l'actual contracte municipal de recollida de la brossa per introduir-hi els canvis.

Un dels aspectes que vol reformular el consistori és l'hora de buidatge dels contenidors perquè ha rebut demandes dels veïns segons les quals a la matinada els camions pertorben el descans amb el soroll que fan. Així, l'Ajuntament inclourà en el nou contracte del servei la realització d'aquesta tasca al vespre per, al seu entendre, perjudicar menys el son dels veïns i tenir ja l'operació feta a primera hora de la matinada.

El nou servei de recollida de la brossa també tindrà com a objectiu augmentar els índex de recollida selectiva que a Puigcerdà i la Cerdanya és, amb el 26,9%, de les més baixes del país situant-se pràcticament a la meitat que la veïna comarca de l'Alt Urgell i tretze punts per sota de la mitjana nacional. Per això el consistori, que ha descartat de pla la fórmula del porta a porta perquè no creu que funcioni, vol tornar a fer èmfasi en el sector de l'hostaleria i la restauració. Als establiments amb cuina de Puigcerdà, l'Ajuntament els oferirà un contracte voluntari de recollida de residus que si compleixen amb una bona separació es convertirà en bonificacions a la taxa municipal.

En el paquet de noves mesures, també hi ha el de canviar els contenidors de la vila per tal que siguin del tipus de càrrega lateral.