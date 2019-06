El Bisbat d'Urgell implanta un sistema de donació d'almoines amb el mòbil

L'Església se suma a l'era dels pagaments ràpids sense efectiu a través de les noves tecnologies. El Bisbat d'Urgell ha instal·lat a través de Caixabank un sistema de donació d'almoines a la catedral de la Seu que permet fer els donatius amb el telèfon mòbil, amb la targeta de crèdit o altres dispositius compatibles de pagament. El sistema també permet fer els donatius des de qualsevol lloc, de manera que ja no cal entrar a l'església i introduir els diners a la guardiola parroquial.

Caixabank ha instal·lat el nou sistema de donatius a la parròquia de Sant Ot de la Seu, a l'església de Santa Maria de Balaguer i a la parròquia de Sant Miquéu de Vielha, també del Bisbat d'Urgell. El sistema funciona a través d'una aplicació que es pot descarregar als telèfons mòbils. Mitjançant el servei Bizum, els donants poden activar les aportacions econòmiques des de qualsevol lloc i en qualsevol moment clicant els menús de l'aplicatiu i sense necessitat d'introduir el número de compte, segons han explicat els responsables del projecte de Caixabank. El sistema també inclou un caixonet d'almoina digital dissenyat expressament per integrar-se en l'entorn de les esglésies. Aquest aparell és un model de TPV contactless adaptat que accepta donatius amb un màxim de vint euros tan sols passant la targeta de crèdit per damunt del seu dispositiu sensor. Aquest sistema ja està operatiu a la parròquia de Sant Ot de la catedral de Santa Maria de la Seu. Per realitzar l'almoina digital, el donant haurà d'entrar al servei Bizum a través de l'app del seu banc i introduir un codi, que en el cas de la parròquia de Sant Ot és el 33376, i posteriorment fixar la quantitat que vol donar. L'operació és automàtica i segura, segons han remarcat els responsables de Caixabank. En aquest sentit, el Bisbat d'Urgell ha estat una de les primeres institucions religioses de l'Estat en instal·lar aquest sistema ràpid i tecnològic de rebre donatius per part dels feligresos o donants en general. En l'acte, el director de Caixabank a la demarcació de Lleida, Jaume Massana, ha argumentat que «Lleida és la província que ha posat en funcionament, d'inici, un major nombre de 'caixonets d'almoina digitals', la qual cosa creiem que suposa tota una demostració de com l'arribada de les noves formes de pagament ja són habituals en el nostre dia a dia». Massana ha remarcat que «volem ajudar les institucions religioses en el fet que avancin en la implantació de les noves tecnologies i puguin oferir més i millors serveis».