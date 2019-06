La Seu busca empresa per ampliar i millorar l'espai municipal d'escalada

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha tret a licitació les obres de remodelació i ampliació del búlder d'escalada que hi ha al poliesportiu municipal. El termini per a la presentació de les propostes finalitza el proper dia 12 de juny. Aquesta actuació és una de les propostes aprovades dins dels Pressupostos Participatius de l'any passat, segons ha remarcat el mateix consistori. L'actuació inclourà la reparació de l'actual búlder de fibra de vidre amb els treballs de substitució dels matalassos existents per uns de nous, el reforçament de l'estructura de suport del búlder de fibra de vidre, la repintada de la superfície actual amb imitació de granit i la reparació dels ancoratges de les preses que estiguin malmesos. El preu inicial de la licitació del subministrament de les parets d'escalada és de 48.000 euros. El termini d'execució de l'obra és de quatre mesos a partir de l'adjudicació, de manera que l'Ajuntament preveu tenir el búlder operatiu l'octubre.