La nova Colla Castellera fa la presentació i mostra la camisa verdblava

La Colla Castellera de Cerdanya conjuntament amb els ajuntaments de Puigcerdà, Alp i Bellver i el Consell Comarcal han convocat per a aquest pròxim dilluns dia 10 una presentació oficial de l'entitat. L'acte es farà a la plaça de l'Ajuntament de la capital cerdana a partir d'un quart de set de la tarda i inclourà la presentació per primera vegada de les camises verdblaves que lluirà la colla una vegada hagi assolit el bateig casteller. La cerimònia també inclourà una exhibició castellera així com una cercavila prèvia pel car-rer Major, que arrencarà a tres quarts de sis de la tarda de la plaça Santa Maria. La Colla Castellera de Cerdanya, la primera de caràcter transfronterer de la Coordinadora de Colles de Catalunya, exposarà els seus reptes immediats, entre els quals hi ha l'acte de bateig de la Cerdanya en el món casteller, previst per al 29 de juny en el marc de la Festa Major d'Alp, en el qual també hi participaran les colles de Berga i Andorra.