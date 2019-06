Llívia i Òmnium exposen una mostra sobre el «Judici a la Democràcia»

La sala de plens de l'Ajuntament de Llívia acull des d'aquest divendres l'exposició El Judici a la Democràcia: una causa general i contra els drets fonamentals. La mostra, impulsada per la secció d'Òmnium Cultural a la Cerda-nya, s'ha inaugurat oficialment aquest divendres en un acte que ha tingut la participació del director del Museu de Llívia, Gerard Cunill. Segons ha explicat Òmnium, la mostra «posa a l'abast de tothom, de manera gràfica, el relat de la campanya d'Òmnium Judici a la Democràcia, i permet visualitzar que no només s'està jutjant aquells qui ara s'asseuen al banc dels acusats, sinó que estan portant a judici els drets i llibertats fonamentals de tota la ciutadania». En aquest sentit, des de l'entitat cultural han remarcat que en aquest judici també es jutgen drets fonamentals com la llibertat d'expressió o el dret a manifestació. L'exposició romandrà oberta fins al dia 16 d'aquest mes de juny a la planta baixa de l'edifici consistorial.