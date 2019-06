Consell i Govern busquen finançament per renovar la gestió cerdana de residus

El Consell Comarcal de la Cerdanya i l'Agència Catalana de Residus busquen finançament per intentar activar la redacció, i després l'execució, del pla global per a la comarca que ha de marcar la idoneïtat sobre la nova política de gestió de la brossa als disset municipis. El Consell i la Generalitat treballen amb la previsió que durant el segon semestre de l'any es pugui obtenir la font de finançament per adjudicar l'estudi general sobre la realitat i les necessitats de la vall i, doncs, que durant l'any que ve el pla estigués sobre la taula.

El president del Consell Comarcal i alcalde d'Alp, Ramon Moliner, ha apuntat que el nou pla establirà les premisses que haurien de seguir els ajuntaments per adaptar la Cerdanya a les polítiques de gestió sostenible. En aquest sentit, el document analitzarà, per exemple, el sentit que cada un dels disset consistoris tingui el seu propi contracte i empresa de recollida de la brossa o si és millor establir un servei general més coordinat per zones. L'estudi també analitzarà com s'està fent la recollida selectiva de cada fracció i la viabilitat d'implantar el sistema del porta a porta que ja s'aplica a altres comarques com ara el Berguedà. En aquest sentit, Moliner ha argumentat que «el fruit d'aquest pla de residus que estem mirant de tirar endavant amb l'Agència serà un document que qui vulgui se'l podrà fer seu, de manera que, per exemple, si hi ha un Ajuntament que diu que vol continuar fent la seva recollida però s'agafa a alguna de les idees que aporti, ho podrà fer». Una de les propostes que pot aportar el futur pla de residus, segons ha apuntat el mateix Moliner, és que a mesura que vencin els actuals contractes de recollida de la brossa dels ajuntaments, es plantegint fórmules mancomunades entre diversos municipis. Moliner ha apuntat que «es tracta d'un document sobre el qual tenim moltes esperances perquè ens aportarà moltes idees». L'estudi previ per trobar el finançament està «força avançat» i es podria tancar fins i tot abans de l'estiu. El president del Consell ha apuntat que «estem treballant perquè el treball es pugui iniciar, segur, aquest any».

La partida necessària per encarregar l'estudi variarà en funció de l'abast que s'establirà, però amb tota probabilitat serà aproximadament de 10.000 euros.