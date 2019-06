Puigcerdà projecta reformar i fer accessible l'edifici de l'ajuntament

L'equip de govern de Puigcerdà té sobre la taula un avantprojecte per executar els pròxims anys una remodelació integral de la casa consistorial per posar-la al dia pel que fa a les instal·lacions, l'accés per a persones amb mobilitat reduïda i per ampliar les dependències actuals. El projecte passa per ser un dels de més envergadura del nou mandat municipal perquè, a més de l'obra, comportarà el trasllat temporal d'alguns dels serveis municipals a altres locals de la vila.

La reforma de l'ajuntament de Puigcerdà és un projecte que fa anys que està pendent. L'edifici ha quedat antic i l'equip de govern actual vol encarar en el nou mandat la reforma que necessita. Un dels principals aspectes que afrontarà l'actuació és la instal·lació d'un ascensor que permeti eliminar les actuals barreres arquitectòniques al principal equipament administratiu local. El segon puntal de l'actuació serà la recuperació de l'entresolat de l'edifici per a usos administratius, ja que actualment no s'utilitza. Amb la incorporació de les noves dependències, els serveis municipals guanyaran espais que ara són necessaris perquè algunes àrees ja han quedat petites, segons han argumentat des de l'equip de govern. El tercer element clau del projecte d'obres és la remodelació dels actuals despatxos i sales de reunions, en les quals fa molts anys que no es fa cap actuació de millora. L'equip de govern és conscient que durant mesos alguns serveis municipals s'hauran de desplaçar a altres edificis del nucli urbà. Una vegada redactat l'avantprojecte, l'equip de govern espera poder iniciar aviat els tràmits previs a l'adjudicació.