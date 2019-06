Puigcerdà dona a l'Àfrica el material de neonatologia de l'antic hospital

La Fundació Hospital de Puigcerdà ha fet una donació consistent en material de neonatologia a un centre mèdic de la Costa d'Ivori, a l'Àfrica occidental. Es tracta de material de l'antic hospital que, a pesar d'estar en perfectes condicions, va quedar en desús amb l'obertura del nou Hospital de Cerdanya.

La donació s'ha dut a terme en el marc del projecte de col·laboració entre la Fundació Hospital de Puigcerdà, l'Ajuntament i la Fundació IPI Cooperació, que té un gran arrelament a la Cerdanya i organitza la cursa Dream Runners el mes d'agost a la capital cerdana.

La donació inclou una incubadora, quatre llits per a nadons, entre altres estris sanitaris. En nom d'IPI Cooperació, Diana Aguilar explica que «aquest material sanitari viatjarà en vaixell a la Costa d'Ivori gràcies a la Fundació Guttmann i es portarà a un centre d'atenció de nounats, centre que moltes vegades es fa càrrec de nadons que han estat abandonats». Per la seva banda, l'alcalde i president de la Fundació Hospital de Puigcerdà, Albert Piñeira, recorda que la donació se suma a la recaptació que aconsegueix la cursa Dream Runners: «Enguany la cursa Dream Runners donarà el 70% de la seva recaptació a aquest projecte de cooperació al desenvolupament a la Costa d'Ivori, mentre que el 30% restant es destinarà a les obres d'adequació del centre de dia i de la unitat de psicogeriatria de la residència geriàtrica». En edicions anteriors, la cursa ha destinat el benefici a la construcció d'un hospital maternoinfantil a Etiòpia o, més recentment, per finançar un programa d'integració laboral a Bolívia.