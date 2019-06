Puigcerdà és a l'espera d'un permís de l'ACA per fer el parc del Querol anunciat el 2014

L'Ajuntament de Puigcerdà està pendent d'un permís de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per desbloquejar el projecte de creació d'un parc fluvial a la ribera del riu Querol al seu pas per la Colònia Simón, el qual va anunciar l'any 2014.

El consistori s'ha fixat l'objectiu de reprendre el projecte en els pròxims mesos per aportar als veïns d'aquest veïnat un espai d'oci i, en general al tot el municipi, una nova zona verda al límit del terme per l'oest. El nou parc fluvial de la Colònia Simón ha d'ocupar una zona d'uns dos quilòmetres de la llera esquerra del riu Querol, que travessa el municipi de nord a sud, raó per la qual l'Agència Catalana de l'Aigua n'està examinant la primera part del projecte que ja ha aprovat el consistori. Aquesta primera fase remodelarà una àrea de 1.300 metres quadrats, en els quals s'hi farà un mirador, espais ajardinats integrats en l'entorn natural del riu així com parc infantil, mobiliari urbà, camins de passeig i un racó per jocs. El pressupost per aquesta fase és d'uns 188.000 euros.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeria, ha explicat que la creació d'aquest parc és un dels reptes pel nou mandat i ha remarcat que «en quant ens arribi el permís de l'ACA el podrem arrancar... el projecte ens agrada pel fet de poder fer un parc bonic a la Colònia Simón i deixi de ser definitivament la porta del darrere de Puigcerdà per ser la porta del davant».