Comencen els treballs per eradicar una planta exòtica invasora entre l'Alt Urgell i la Cerdanya

El departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat els treballs per eradicar la pampa del Caucas (Heracleum mantegazzianum) de la ribera del riu Segre. Es tracta d'una planta exòtica invasora molt nociva. Per una banda, pel seu impacte en la natura, ja que l'espècie genera un impacte negatiu en la biodiversitat, perquè desplaça la vegetació existent i pertorba l'ecosistema local. Per altra banda, per les lesions que pot ocasionar en humans ja que causa urticàries, ampolles i lesions en la pell que poden arribar a ser greus. L'actuació comprèn un tram de més de cinquanta quilòmetres entre les comarques de la Cerdanya i l'Alt Urgell per la llera del riu.

Els treballs s'han iniciat a La Seu d'Urgell i es concentraran primer en 32 àrees identificades, 24 a l'Alt Urgell i 8 a la Cerdanya, on la planta podria reproduir-se. Precisament, l'objectiu immediat és evitar que la planta arribi a florir aquest 2019, atès que cadascuna conté entre 10.000 i 20.000 llavors que poden perdurar al sòl fins a deu anys. A més, és de creixement ràpid i s'adapta molt bé a ambients diversos.

Cap al juliol i l'agost, un cop finalitzada aquesta primera actuació prioritària, la intervenció es concentrarà a la resta d'àrees, començant per les situades en espais amb ús públic i continuant per les que acullen pocs exemplars.

L'extracció de la planta s'ha de fer manualment per assegurar que no torni a rebrotar. En tractar-se d'una planta exòtica invasora cal persistir i actuar periòdicament per aconseguir la seva eradicació definitiva.

Prèviament, durant el mes de maig, amb el suport dels Agents Rurals, s'ha dut a terme prospeccions a les àrees afectades, per tal de determinar les zones prioritàries d'actuació i establir el pla de treball deradicació que ara ha començat.



Una planta provinent de França



Catalunya és l'únic indret de tota la península Ibèrica on s'ha detectat aquesta espècie invasora. Originària de la zona del Caucas i l'Àsia Central, la planta és present a Europa fins al sud de França. Va arribar a Catalunya pel riu Segre, aigües avall, des de Font-romeu (França). Concretament, es va detectar per primer cop el 2012, tot i que es creu que ja hi era entre el 2005 i el 2010, per les característiques que presentaven les poblacions inicials.

Es tracta d'una planta perenne que viu entre cinc i quinze anys, i assoleix grans dimensions, fins a sis metres d'alçada. La tija florífera mesura fins a cinc metres d'alt i deu centímetres de diàmetre.



Lluita contra la planta des del 2016



La Diputació de Girona treballa des del 2016 per lluitar contra aquesta espècie exòtica invasora. Així, ha dut a terme prospeccions, i intervencions per eliminar la planta a la part gironina de la Cerdanya. També ha promogut la sensibilització de la població envers els perills d'aquesta planta, potenciant la divulgació de l'espècie. El 2018, la Generalitat va estendre la prospecció i intervenció contra aquesta planta també a la vessant lleidatana de la Cerdanya, i enguany també a l'Alt Urgell.

En total, des del 2016 s'han eliminat més de 2.100 exemplars d'aquesta planta. Concretament, 1.023 el 2016, 373 el 2017, i 707 el 2018 (429 a la part gironina i 278 a la part lleidatana de la Cerdanya).



Divulgació i informació a la ciutadania

El 2017 es van dur a terme diverses accions divulgatives per donar a conèixer la problemàtica d'aquesta espècie. Concretament, unes jornades a la seu del Consell Comarcal de la Cerdanya, amb la participació d'Agents Rurals, i l'edició d'un tríptic amb recomanacions per prevenir danys. Enguany, s'ha actualitzat el tríptic i s'ha distribuït per les dues comarques afectades.