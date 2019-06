Un incendi a Puigcerdà obliga a reallotjar en un hotel dotze veïns

Un incendi va afectar ahir al matí un bloc de quatre plantes situat al número cinc del carrer Escoles Pies de Puigcerdà. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, el foc s'hauria declarat a la cuina d'un pis de la segona planta. En el sinistre no hi va haver ferits, però es va haver d'evacuar veïns que hi havia confinats a les plantes superiors. Un cop controlat i apagat, els tècnics van constatar que l'edifici tenia danys estructurals, per la qual cosa els evacuats no van poder tornar als seus habitatges i van ser allotjats en hotels de la vila.

L'operació dels bombers i els cossos policials va permetre evacuar cinc persones fins a l'Hospital de Cerdanya, on van ser ateses per intoxicació lleu de fum. D'altra banda, l'Ajuntament va haver de reallotjar dotze persones més. Entre les persones evacuades hi havia una parella amb un menor que havien estat confinats a l'àtic de l'edifici, i que es van haver de rescatar amb l'autoescala dels bombers. Els serveis d'emergències van rebre l'avís del foc, del qual encara no han transcendit oficialment les causes, poc després de les onze del matí. En les tasques d'extinció hi van participar fins a vuit dotacions, les quals van poder donar per controlat l'incendi a tres quarts de dotze.

D'altra banda, tècnics municipals van fer una revisió de l'edifici davant de possibles danys estructurals, i van optar per precintar-lo. Una dotació dels Bombers es va quedar a la zona en espera que s'acabés d'abalisar, operació que es va poder finalitzar a les tres de la tarda.