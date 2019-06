La Cerdanya rep una ajuda europea per buscar alternatives al turisme de neu

La Cerdanya es prepara per a les conseqüències que el canvi climàtic ha de tenir sobre la indústria turística. Així, en el seu objectiu de potenciar un turisme cultural que eviti la total dependència d'aquest sector de la neu i l'esquí, la Cerdanya ha rebut de la Unió Europea una subvenció que té com a destí els equipaments turístics de la vall que es fonamenten en el seu patrimoni històric i cultural. Així, el Consell Comarcal ha rebut una ajuda europea en el marc de la segona convocatòria de les subvencions FEDER de Catalunya 2014-2020 per al projecte «Valorització del patrimoni cultural i natural de la Cerdanya». L'ajuda és de 693.995 euros per a tres projectes que suposaran una inversió total d'1.387.990 euros.

Segons ha explicat el mateix Consell Comarcal, la potenciació del turisme cultural i la diversificació de productes tenen com a objectiu «aconseguir una oferta més sostenible i desestacionalitzada». Alhora, aquesta política es basa en «el marc del canvi climàtic, l'excés de pes del turisme d'esquí -producte estacional i inestable- i la possibilitat de potenciar les singularitats comarcals». Amb aquesta ajuda es portaran a terme tres projectes: «Condicionament de la sala principal i construcció d'un espai annex al Centre Cultural Teatre Municipal d'Alp», «Centre d'informació, interpretació i recerca del parc natural del Cadí Moixeró a Bellver» i Rehabilitació integral de l'edifici de la Rectoria de Talltorta per a Centre d'Interpretació i activitats culturals a Bolvir». L'ajuda ja ha permès invertir en la recuperació d'altres equipaments turístics a Bellver, Ger, All, Puigcerdà i Bolvir.

Ara, el projecte té abast comarcal i el repte és «l'adequació d'infraestructures públiques per tal de generar activitats culturals d'atractiu turístic en els àmbits de la música, el teatre, la cultura popular i les exposicions d'art», segons ha argumentat el mateix Consell Comarcal.

L'objectiu s'ha de materialitzar en els pròxims anys amb actuacions com ara la rehabilitació del Teatre Municipal d'Alp, del Taller d'Arts i Oficis de Cal Travesseres de Bellver de la Cerdanya i també de l'antiga rectoria de Ger, així com dels porxos i coberts de Can Fanxico de Bolvir, la creació d'una nova sala d'exposicions al Museu Cerdà de Puigcerdà, la creació d'un Centre d'Interpretació de Restes Arqueològiques a la Rectoria d'All, al terme municipal d'Isòvol, i diverses actuacions «de foment cultural» a Fontanals de Cerdanya, tal com explicita el programa.