La Seu felicita a casa un veí que fa 102 anys

En un dels seus últims actes oficials com a alcalde de la Seu, Albert Batalla, va encapçalar divendres una comitiva municipal per felicitar personalment un dels padrins de més edat de la capital alt-urgellenca. Batalla va visitar a casa Antonio Bollo Novensà per felicitar-lo en nom de la ciutat pel seu 102è aniversari. El ja exalcalde va estar acompanyat de la regidora de la Gent Gran en funcions, Montserrat Bonet, i per una part de la família de l'homenatjat. La delegació municipal va entregar a Bollo, nascut als Castells de Taús, un ram de flors.