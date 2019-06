Els agents rurals retiren de la Font Negra de Guils l'avioneta abandonada el 1964

El cos dels agents rurals ha retirat d'un paratge natural situat per sobre dels 2.000 metres al terme de Guils de Cerdanya les restes d'una avioneta que hi va haver de fer un aterratge forçós l'any 1964. Les restes de la nau s'havien anat dispersant per la vessant de la muntanya de Guils a causa de la neu i el vent fins a arribar a l'entorn de l'estació d'esquí nòrdic de Fontanera.

L'operació de retirada del material l'ha portat a terme un equip format per agents rurals, personal de l'Agència Catalana de l'Aigua, de l'Ajuntament de Guils i de l'estació d'esquí amb el suport de voluntaris. L'aterratge de l'avioneta va fer fa cinquanta-cinc anys en una nit de tempesta de neu i vent. Ho va fer a la Font Negra, un paratge a 2.200 metres d'altitud i integrat a l'espai d'interès natural de la Tossa Plana de Lles Puigpedrós i no hi va haver cap víctima mortal. L'alcalde de Guils des de dissabte, Josep Mendo, ha recordat que el pilot va triar aterrar en aquest paratge perquè va veure llum a la Tor de Querol, localitat de l'Alta Cerdanya que és a tocar de la zona. Mendo ha explicat que era una nit que nevava molt i el torb bufava amb molta força.

Per la seva banda, el cap de l'àrea bàsica del cos d'Agents Rurals de la Cerdanya, Josep Pujol, ha destacat que el paratge on es van localitzar les restes de l'aparell forma part de la Reserva Nacional de Caça de la Cerdanya Alt Urgell i és a prop de la zona on hi ha la captació d'aigües de Guils i Puigcerdà. De fet, gràcies a unes obres dutes a terme fa dos anys a la xarxa de captació d'aigua ara s'ha pogut aprofitar el camí que s'hi va adequar per arribar a les restes de l'avioneta i retirar-les de l'entorn natural. Pujol ha emfatitzat que les restes no suposaven cap amenaça per a l'entorn natural.

Un cop recuperades les restes de l'avioneta, la ferralla s'ha agrupat en una zona accessible per arribar-hi en camió, amb la intenció que es traslladi a un centre de gestió de residus.