Els productors de l'Alt Urgell preparen les visites guiades per la comarca

L'Associació de Productors Artesans de l'Alt Urgell ha fet una prova pilot de les rutes gastronòmiques que pròximamente vol oferir com una activitat per conèixer la comarca i els seus aliments més autòctons. A la sortida hi han pres part agències de viatges d'Andorra, Barcelona i de la mateixa comarca, professors de màsters i cursos relacionats amb el Turisme i Hostaleria de diverses universitats com ara CTEE, Universitat de Barcelona i Universitat de Girona i periodistes gastrònoms. La ruta ha permès als participants visitar el poble de Masia la Penella i la formatgeria Castell-Llebre.