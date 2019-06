Una dimissió exprés a Junts per Urús dona al PP el segon regidor a la Cerdanya

L'empresari Paco Díaz, que el 2015 ja havia estat candidat a Puigcerdà, ocuparà el lloc de la dimissionària Maria Assumpció Roses (JxU) en tractar-se d'un municipi de llistes obertes

L'Ajuntament d'Urús ha començat el mandat amb sorpresa. La dimissió immediata d'una de les 5 persones que van aconseguir representació al consistori de Junts per Urús ha propiciat l'entrada del sisè més votat, que és el candidat del PP, Francisco Ginés Díaz, Paco Díaz com se'l coneix popularment. Amb aquest moviment, la formació suma el segon regidor a la Cerdanya. L'altra regidora és Meritxell Forment, a l'Ajuntament de Puigcerdà.

Als ajuntaments amb llistes obertes el ciutadà vota fins a quatre dels polítics que es presenten, sigui del partit que sigui. Junts havia presentat el màxim de candidats, cinc, i l'estratègia li havia sortit bé perquè havia aconseguit que tots cinc fossin regidors en ser el primers més votats. El del PP va obtenir sis vots i el de CP (llista a l'empara dels socialistes), quatre. Per tant, el del PP va ser el sisè més votat i ara entra a l'Ajuntament en renunciar un dels de JxCat. En el cas de les llistes obertes, no hi ha substituts de cada formació, com per exemple sí que passa a les llistes del Senat. Aquesta circumstància fa que fins i tot es puguin arribar a variar majories per dimissions de regidors.

Francisco Ginés Díaz, que no viu a Urús, ha entrat a l'Ajuntament en substitució de la regidora de Junts per Urús Maria Assumpció Roses, que ha presentat la dimissió per assumptes personals. L'alcaldessa d'Urús, Montse Medalla, ha comentat que la dimissió de Roses «ha estat una jugada per a nosaltres, que comptàvem estar els cinc regidors del poble i ara ens ha entrat el del PP, que no hi està vinculat en res». Díaz és un empresari molt conegut a la comarca, entre altres projectes, per ser el propietari de l'Hermitatge de Quadres, un restaurant amb allotjament a peu del Camí de Sant Jaume. El regidor, conegut com a Paquito Díaz, no és nou a la política local. Ja va ser candidat pel PP a les eleccions municipals de Puigcerdà de l'any 2015. En aquells comicis, Díaz va obtenir 173 vots, el 5,3% de l'escrutini, i no va entrar a l'Ajuntament. En aquesta ocasió, la candidatura que ha presentat a Urús va obtenir sis vots, el 5,2% de l'escrutini. La seva candidatura va quedar davant de la del PSC, que va aconseguir quatre vots. Díaz ha explicat que pensa anar als plens municipals i que ajudarà en tot el que pugui el govern de Montse Medalla, de la qual s'ha definit com un bon amic i ha pronosticat que «ho farà molt bé». El regidor ha admès que entrar a l'Ajuntament «ha estat una sorpresa per a mi, no m'ho esperava, sé que he entrat de rebot; però ara em fa il·lusió i tot». Francisco Díaz ha emfatitzat que «per tot el que sigui bo per al poble, que comptin amb mi».

Amb l'entrada de Díaz a l'Ajuntament d'Urús, la Cerdanya passa a tenir dos dels quatre regidors municipals que el PP ha obtingut en tota la demarcació de Girona. Els altres dos són a Calonge i a Roses. El responsable comarcal del PP, Matías Bertran, s'ha mostrat sorprès i ha explicat que en el debat previ a les eleccions van estar valorant l'opció que es presentés a Das, però que finalment van triar Urús per l'existència d'una bossa de vots.