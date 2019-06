Dos centres educatius de la Seu reben premis al MSchools Students Awards

L'institut La Valira i l'escola Albert Vives de la Seu han estat premiats al certamen MSchools Students Awards, un concurs de mEducation impulsat pel Mobile World Capital Barcelona, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i GSMA, amb l'objectiu «d'ajudar alumnes i docents a integrar les tecnologies mòbils a l'aula i permetre obrir noves vies d'ensenyament i aprenentatge que milloren el rendiment i l'ocupabilitat». Segons han explicat des dels centres de la capital alt-urgellenca, l'institut La Valira ha estat guardonat en la categoria Mobile History Map pel projecte «Sant Serni 360: la vida als monestirs medievals», en el qual els alumnes han gravat un documental en 360º sobre la història i la vida del monestir. Per la seva banda, l'escola Mossèn Albert Vives ha estat guardonada en la categoria d'Scratch Challenge pel projecte «El carrer dels inventors», amb el qual els alumnes Clàudia Sanllehí i Marcel Gómez es van endur el primer premi del Concurs de programació en Scratch per a alumnes de 5è i 6è de primària. Igualment, l'equip format pels alumnes Aleix Fèlix, Martí Galceran, Dídac Gutiérrez i Oriol Campreciós va ser reconegut com un dels quinze millors de Catalunya.