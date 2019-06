El Punt Òmnia de la Seu entrega els certificats als 256 participants en els tallers tecnològics

El Punt Òmnia de la Seu d'Urgell ha celebrat aquesta setmana l'acte de lliurament de certificats als 256 participants en els tallers sobre diverses temàtiques relacionades amb les noves tecnologies que s'han realitzat durant el curs. L'acte va ser presidit pel nou alcalde, Jordi Fàbrega, acompa-nyat de la directora de l'Oficina de Treball de la Generalitat, Elisa Far-ré, i la dinamitzadora del Punt Òmnia, Ester Collado, que van lliurar cadascun dels 224 certificats. En el transcurs de l'acte, Fàbrega va felicitar els participants dels tallers: «És molt important la tasca que porta a terme el Punt Òmnia a la nostra ciutat, però també és important el treball dels usuaris per voler aprendre a fer a anar les noves tecnologies, que alhora ajuden a la inserció laboral de molts dels participants en aquests tallers».

Respecte al nombre de tallers, el Punt Òmnia de la Seu va impartir durant l'any 2018 un total de 38 tallers, i aquest any 2019 ja se n'han impartit 23. Pel que fa al nombre de participants, des del mes de gener fins al mes de juny d'aquest any el Punt Òmnia ja té 186 participants actius, i s'hi han realitzat uns 3.000 usos. La Xarxa Òmnia, de la direcció general d'Acció Cívica, celebra aquest any el 20è aniversari.