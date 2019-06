La Cerdanya homenatjarà el ramader i guia Isidre 'Perna' la nit de Sant Joan

Un grup d'amics i familiars del ramader i guia de natura de Bor Isidre Ricart, conegut com a Perna, que va morir en accident laboral a començament d'any, han organitzat un homenatge que se celebrarà durant la matinada del dia de Sant Joan. Perna era molt estimat a la subcomarca de la Batllia, amb Bellver com a capital, i la resta de la Cerdanya pel seu tarannà obert i generós i el seu rol de divulgador de la realitat ramadera i l'entorn natural.

L'homenatge consistirà en la recreació d'una activitat que Isidre Ricart portava a terme la matinada de Sant Joan: una excursió per recollir herbes i plantes remeieres seguint la cultura ancestral de les trementinaires, que assenyalen aquesta data del solstici d'estiu com la idònia per recollir les medecines naturals del bosc. Durant la caminada, alguns dels participants exposaran les característiques de les plantes i herbes remeieres. Igualment, quedarà oberta la possibilitat que algú dediqui un record a l'homenatjat.

La sortida, programada per a les cinc de la matinada des de la plaça de Sant Roc de Bellver i que per tant s'iniciarà encara fosc, permetrà veure la sortida de sol del dia de Sant Joan a l'entorn de la vall de Ridolaina. L'excursió acabarà amb un esmorzar conjunt dels assistents als voltants de les deu del matí, tal com feia el mateix Perna amb els excursionistes que acompanyava a conèixer l'entorn de la vall.

El fet que la sortida comenci a les cinc de la matinada obre la possibilitat que es visqui com una continuació de la revetlla de Sant Joan, una opció que el mateix Isidre Ricart també apuntava en les seves convocatòries.