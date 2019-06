L'emissora pública de la Seu inicia la graella d'estiu amb «Carretera i manta 2019»

L'emissora municipal RàdioSeu ha obert aquesta setmana la programació d'estiu amb l'estrena d'una nova edició de Carretera i manta, el programa-concurs que l'any que ve celebrarà 25 anys. El programa ofereix als oients i seguidors de l'emissora la possibilitat de guanyar un gran nombre de premis cada setmana, segons han explicat des de l'Ajuntament. Els regals es completen al final de l'estiu amb el sorteig d'un viatge a les Illes Canàries. Alhora, les trucades que fan els oients serviran per contribuir econòmicament a un projecte solidari local, amb un xec que també es lliurarà a l'últim programa. L'espai incorpora noves seccions, premis i patrocinadors. L'altra gran novetat d'aquesta edició de Carretera i manta és que es farà des dels nous estudis del passeig del Parc, on RàdioSeu va iniciar les emissions fa un any. Carretera i manta ofereix regals com ara abonaments per a la piscina, aliments artesans, activitats d'aventura, bosses de passeig o altaveus.