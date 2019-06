L'única alcaldessa cerdana s'imposa el repte d'atraure més famílies a Urús

Urús ha estrenat l'única alcaldessa de la Cerdanya i primera en quatre anys. Es tracta de Montse Medalla, una mestressa de casa que ja ha fet de regidora en l'últim mandat i ha rebut la confiança dels companys de Junts per Urús per encapçalar una nova etapa. Montse Medalla té 51 anys, és nascuda a Bagà i fa 22 anys que viu a Urús.

Com a alcaldessa, Medalla s'ha mostrat «contenta i sorpresa» per una situació personal que no esperava tan sols fa uns mesos: «M'hi vaig posar per ajudar, no per fer política; jo feia de regidora, però no havia pensat mai ser al capdavant». La seva arribada al càrrec es va produir a pesar d'anar de número dos a la llista oberta de Junts per Urús. Medalla va obtenir 84 vots, 24 més que la persona que encapçalava la llista, raó per la qual en el ple de constitució de l'Ajuntament els companys la van triar per liderar el projecte. El fet de ser l'única alcaldessa de la comarca la fa pensar: «M'hauria agradat tenir una mica més de suport pel que fa a dones i que n'hi hagués alguna altra per poder compartir més coses quan vas a algun lloc; però bé, espero que ens cuidin una miqueta». Medalla ha recordat que quan en mandats anteriors hi va haver alcaldesses a la Cerdanya, com ara Sílvia Orriols a Llívia i Lídia Brugulat a Lles, també van ser alcaldesses úniques, de manera que en aquest aspecte la comarca no ha avançat en les últimes dècades.

Així d'entrada no sap si hi ha una forma femenina de fer política, però creu que és una cosa que ho anirà veient en els pròxims mesos. El seu projecte per Urús passa per intentar que vinguin veïns nous i donin una nova alenada de vida a un poble en el qual viuen poc més de setanta persones: «Volem que hi vingui a viure més gent tot l'any; és difícil fer-ho perquè aquí l'habitatge és molt car, amb moltes cases de temporada i segona residència, però la intenció és mirar si podem oferir uns preus una mica assequibles perquè hi vingui jovent i hi hagi mainada, perquè no hi ha nens».



Poble de segona residència

Actualment Urús no té escola i l'únic nen que hi ha al poble en edat escolar va a la d'Alp. La seva situació geogràfica a prop de les pistes d'esquí de la Molina i Masella i del túnel del Cadí el fan un poble estratègic per a la segona residència. L'alcaldessa també ha fixat entre els seus projectes de mandat la construcció d'un nou col·lector a la nova xarxa municipal d'aigua que l'enllaci amb la depuradora de Das, i també la remodelació del cementiri municipal.