Una mostra reivindica els escriptors de l'Alt Urgell i les temàtiques locals

La biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell exposa fins al 31 de juliol l'exposició La veu de la terra. L'Alt Urgell. La mostra ofereix textos de disset escriptores i escriptors de l'Alt Urgell. Els textos s'acompanyen amb un vídeo produït pel centre educatiu del Pla de Transició al Treball de la Seu d'Urgell en el qual diverses persones llegeixen escrits dels autors.

Des de la biblitoteca han apuntat que l'Alt Urgell és la comarca pirinenca on hi ha un nombre més elevat de persones que es dediquen a l'escriptura. L'exposició té la col·laboració de l'Ajuntament de la Seu, l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'Institut d'Estudis Ilerdencs, la Diputació de Lleida i el departament de Cultura de la Generalitat. L'objectiu d'aquesta mostra és fomentar l'activitat dels escriptors i l'escriptura, així com les temàtiques locals.

La inauguració de l'exposició es va celebrar el divendres 14 amb alguns dels escriptors.