Puigcerdà projecta una reforma del parc Schierbeck i la unió del jardí de l'Acadèmia

L'Ajuntament de Puigcerdà té sobre la taula un projecte de reforma d'un dels espais d'oci més emblemàtics de la vila: el parc Schierbeck que envolta el llac. L'equip de govern s'ha proposat aplicar a aquesta gran zona verda a tocar del nucli antic un pla de millora d'alguns dels espais i equipaments existents i, alhora, ampliar-la amb la incorporació de l'entorn enjardinat de l'edifici de l'antiga Acadèmia, on s'instal·larà en un futur pròxim l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya.

Una de les primeres actuacions que vol enllestir l'equip de govern és la millora del sender que dona la volta al llac i que molts veïns i turistes completen per fer la visita al parc. Es tracta d'un camí que, principalment a l'hivern i en èpoques de pluja, presenta un mal estat ja que s'hi fan bassals i zones de fang. El consistori el vol adequar perquè tingui un bon drenatge i presenti un bon estat tot l'any. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha apuntat que «al parc Schierbeck i l'entorn de l'estany li toca una posada al dia amb una actuació al camí perimetral i a la zona infantil, entre altres llocs del parc; també volem complementar aquestes actuacions amb el trasllat de l'Arxiu a l'Antiga Acadèmia, un edifici emblemàtic per a la vila de l'època de l'eclecticisme, i treure la tanca perimetral que envolta l'edifici per així integrar millor el parc amb els jardins de l'Arxiu i crear un entorn continuat». La reforma del parc Schierbeck ha de permetre posar al dia aquesta zona verda de la vila després que els projectes de reforma del centre urbà l'hagi deixada desfasada urbanísticament. L'última actuació de remodelació del parc i de l'estany és de l'any 1992, amb una replantació d'arbres.

El parc Schierbeck, que ocupa una superfície d'uns 9.000 metres quadrats, va ser impulsat pel cònsol de Dinamarca a Barcelona a final del segle XIX, German Schierbeck, el qual es va fer una residència d'estiu a Rigolisa. El parc es va inaugurar l'any 1925.