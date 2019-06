Puigcerdà fixa entre les noves prioritats l'aparcament i la col·laboració privada

El nou equip de govern municipal s'estructurarà sobre la base de nou tasques que l'alcalde, Albert Piñeira, ha definit com a «prioritàries». Es tracta de nou àmbits d'actuació que afecten directament el dia a dia dels puigcerdanesos així com la manera de governar el consistori. Entre aquestes prioritats hi ha la gestió i creació d'aparcaments i la col·laboració amb les associacions i empreses privades del municipi per tal de complementar la gestió pública.

Piñeira ha assegurat que el nou cartipàs estarà enllestit aquesta mateixa setmana i ha avançat la llista de deu punts que marcaran la prioritat del seu govern: Urbanisme, espai públic i comunicacions, Medi ambient, sostenibilitat i zones verdes, Aparcaments, mobilitat i seguretat, Equipaments, Col·laboració publicoprivada, Estat del benestar, Igualtat d'oportunitats i inclusió, Administració, finances i organització interna, i Promoció econòmica, turística i comercial. La configuració d'aquest decàleg no ha de coincidir exactament amb les nou regidories, segons ha remarcat el mateix Piñeira. En aquest sentit, algunes tasques de govern es portaran a terme de manera transversal en totes, com ara el foment de la cooperació publicoprivada. Els regidors municipals encarregats de portar a terme aquesta gestió al capdavant del consistori són a més del mateix alcalde Albert Piñeira, Pere Valiente, Carme Mas, Marta Rufiandis, Domingo Mora, Mar Quera, Pere Tor, Àlex Rubio i Alba Guirao, dels quals els set primers ja eren regidors en el passat mandat i, doncs, molt probablement continuaran ostentant les seves anteriors tasques.