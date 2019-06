JxCat i ERC governaran en conjunt al Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Junts per Catalunya i ERC governaran conjuntament al Consell Comarcal de l'Alt Urgell durant els propers quatre anys. L'acord assolit entre les dues formacions respon a la voluntat de «treballar plegats a la comarca, com s'ha fet del 2003 al 2017 ininterrompudament», i «tenint en compte la voluntat de tenir una majoria estable per assolir els reptes comarcals per als pròxims quatre anys».

Pel que fa a la presidència de l'ens comarcal, fins a final del 2021 recaurà en JxCat. Concretament, en l'exalcalde d'Oliana, Miquel Sala. Durant la darrera part del mandat, el d'Esquerra Republicana, Martí Riera, serà l'escollit per a la presidència. D'altra banda, cadascuna de les formacions liderarà dues de les quatre àrees en què s'estructurà el govern comarcal.

Junts per Catalunya a l'Alt Urgell va obtenir nou consellers (Cristina Barbens, Imma Porta, Ana Isabel Manrique, Marta Soca, Carme Espuga, Maria Carme Ribó, Marta Poch, Rosa Fàbrega i Miquel Sala) i ERC sis (Sergi Par-ramon, Martí Riera, Francesc Canillo, Carme Lostao, Gemma Orrit i Lluís Betri), d'acord amb els resultats de les eleccions municipals del 26-M. Els dos partits sumen quinze dels dinou consellers comarcals.

L'acord de govern preveu mantenir les quatre àrees de funcionament coincidents amb les quatre vicepresidències de manera que el Consell Comarcal de l'Alt Urgell se seguirà organitzant en l'àrea de governació i serveis al territori; medi ambient i sostenibilitat; promoció econòmica i desenvolupament local i atenció a les persones. Dues d'aquestes àrees seran liderades per consellers comarcals d'ERC i dues per representants de JxCat.

Ambdues formacions estan convençudes que aquest acord «contribuirà a seguir sumant projectes comarcals d'inversions indispensables per a la comarca treballats en l'anterior mandat», els quals «han de veure la llum o acabar la implantació en aquesta nova etapa», com per exemple el desplegament de la fibra òptica, el projecte d'ecoturisme Camina Pirineus, i el projecte Forest4local d'eficiència energètica i economia circular.

Addicionalment, durant el mandat, el Consell treballarà per dur a terme els canvis en l'enllumenat públic en setze municipis i cinc entitats municipals descentralitzades (EMD), la implementació d'un arquitecte comarcal, així com les inversions previstes en el pla de camins treballat a nivell pirinenc, entre d'altres. Està previst que, un cop nomenats els consellers comarcals, les dues formacions preparin la proposta organitzativa més detallada de les àrees i altres aspectes organitzatius.