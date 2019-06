La Molina es convertirà en un espai d'oci per a tots els públics durant l'estiu

La Molina obre una temporada d'estiu amb un calendari ple d'activitats per a tots els públics que combinen esport, natura i diversió dins dels 2.000 metres quadrats de terreny.

El Bikepark es converteix en el centre neuràlgic de la zona durant l'estiu. «És un dels llocs més freqüentats i que està creixent més», comenta l'organització.

El parc és la conversió de les pistes d'esquí d'hivern a un espai temàtic per als més apassionats de la bicicleta. Hi ha 15 circuits de descens de diferents dificultats.

A part, també hi ha un lloc perquè les famílies hi puguin fer activitats de tota classe. Una zona molt freqüentada és el parc d'aventura als arbres. A més, també hi ha excursions amb segways, es poden llogar barques al llac o afinar la punteria jugant al Frisbee.

Segons els treballadors de la Molina, el motiu de l'èxit d'aquest espai «és que és un lloc totalment diferent, és un espai natural per gaudir en família».