62.300 persones van visitar les pistes el 2019

? L'esquí de fons ha tingut una forta evolució en els darrers 10 anys, ja que mentre que la temporada 2009-2010 47.367 persones van visitar una de les 7 pistes d'esquí, la temporada 2018-2019 ho van fer 62.362.

El perfil dels visitants durant la temporada 2018-2019 va ser el 27% de clients de temporada, el 24% provenien d'escoles, el 22% eren esquiadors de raquetes i el 26% restant eren esquiadors de dia.

La mitjana de dies obert per temporada ha descendit durant els darrers anys, i el màxim va ser a la temporada 13-14 amb 120 dies oberts. Aquesta temporada ha assolit mínims amb només 59 dies. En tractar-se només de pistes de neu natural, enguany hi ha hagut un nombre de descens d'esquiadors per manca de precipitacions.