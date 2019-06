Els Castellers de Cerdanya, a punt per convertir-se aquest dissabte en una colla de «ple dret»

Els Castellers de Cerdanya es convertiran aquest dissabte en una colla de "ple dret" en el marc de l'acte de bateig que es durà a terme a Alp, on estaran acompanyats pels seus homòlegs de Berga i d'Andorra. L'objectiu que s'han marcat els cerdans per aquesta diada és el de carregar i descarregar tres castells de 6, concretament el 3 de 6, el 4 de 6 i el 4 de 6 amb agulla, a més del pilar de 4 d'entrada i sortida. A més, coincidint amb aquesta actuació, els seus integrants estrenaran les seves camises verdblau identificatives. El nucli dur de la colla està format per una cinquantena de persones, tot i que a l'entitat hi participen prop d'un centenar procedents tant de l'Alta com de la Baixa Cerdanya, fet que li dona un caràcter transfronterer que la fa singular.

Els "nervis" i la "il·lusió" han estat presents en els darrers assajos de la Colla Castellera de Cerdanya abans del seu bateig, previst per aquest dissabte. El vicepresident de l'entitat, Saulo Pujolàs, ha destacat les "ganes" amb les quals afronten aquesta fita i més tenint en compte, ha afegit, que la colla ha sorgit en una comarca on no hi ha una gran tradició castellera i té poca població respecte a la d'altres territoris.

El fet que s'hagi apostat per dur a terme aquesta iniciativa amb un abast comarcal ha contribuït a què l'agrupació tingui també un caràcter transfronterer, ja que alguns dels seus membres viuen a Enveig, Ur o Sallagosa. Ara per ara, el nucli dur de la colla el conformen una cinquantena de persones, que són les que acudeixen regularment als assajos. Després de la diada d'aquest dissabte, en la qual els acompanyaran els seus padrins de Berga i d'Andorra, els castellers duran a terme diferents actuacions; com ara a Puigcerdà, Bellver de Cerdanya o Berga, entre d'altres.

Per la seva banda, la cap de la Colla Castellera de Cerdanya, Alba Pérez, ha explicat que la seva formació ha suposat tot un "repte" i que el bateig és un moment molt important per ells de cara a demostrar la feina feta en el darrer any. En aquesta actuació, a més, estrenaran la seva camisa verdblau on volen representar els colors dels paisatges de la comarca, amb el verd com a símbol dels prats i el blau del cel, l'aigua i la neu.

La nova entitat ha rebut l'aval del Consell Comarcal i els ajuntaments de Puigcerdà, Alp i Bellver, institucions que l'han reconegut com una de les principals ambaixadores de la vall en el futur pròxim. Els objectius futurs de la colla a nivell tècnic els marcarà la formació d'una pinya ampla, tot i que es veu factible optar a castells de set i vuit en un termini mig.