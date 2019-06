La Seu d'Urgell celebra per primera vegada el dia per l'alliberament LGTBI

La Seu d'Urgell celebra avui per primera vegada el dia per l'alliberament de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI). Per tal de donar visibilitat a les persones del col·lectiu alt-urgellenques, i per demostrar el suport de les institucions de l'Alt Urgell a aquest col·lectiu, la comarca celebra la festa amb tot un seguit d'activitats que inauguraran la proposta.

La festa va donar el tret de sortida amb la proposta del Servei d'Atenció Integral LGTBI de l'Alt Urgell, que ahir va pintar un pas de vianants reivindicatiu amb els colors de la bandera del col·lectiu a l'alçada de la font del passeig de Joan Brudieu de la capital urgellenca.

L'alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, va manifestar que «creiem que és important que, no només a les grans ciutats, sinó als municipis com la Seu d'Urgell, totes les persones, però especialment aquelles que tinguin la condició LGTBI, sàpiguen que som una ciutat amb valors, de respecte o d'igualtat per a tothom, que visqui i estimi com vulgui».

Durant el dia d'avui, l'Ajuntament ja ha planificat diverses dinàmiques aptes per a tots els públics. En primer lloc, a les 11?h, l'Ajuntament ha organitzat jocs i dinàmiques per a la canalla al Centre Cívic. A les 17 h, es projectarà el documental Lesbofòbia a l'Ateneu. Posteriorment, a les 18.30 h, hi haurà un taller de pancartes a l'Ateneu que es podran lluir a la manifestació que s'iniciarà al passeig de Joan Brudieu a les 19.30?h. La jornada acabarà amb un sopar popular al parc del Cadí i una festa al mateix lloc.

Les autoritats urgellenques han volgut instaurar al municipi una data que ja s'està celebrant arreu del món. Per portar aquesta celebració a favor de la visibilització del col·lectiu LGTBI, s'han unit 16 institucions de la comarca, entre les quals hi ha el Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell, l'Oficina Jove, L'Ateneu, Antisida Lleida i el Col·lectiu Feminista de l'Alt Urgel