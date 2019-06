Territori inverteix en la promoció de l'esquí nòrdic

Cinc estacions de l'Alt Urgell i de la Cerdanya es beneficiaran d'una ajuda de 300.000 euros del departament de Territori i Sostenibilitat per modernitzar les estacions d'equí nòrdic. Les estacions de Guils Fontanera, Lles de Cerdanya, Aransa, Sant Joan de l'Erm i Tuixent-la Vansa seran beneficiàries cerdanes i alt-urgellenques d'aquest conveni entre FGC i la Mancomunitat.

El departament ha encarregat a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) la signatura d'un conveni amb la Mancomunitat de municipis per a la promoció de l'esquí nòrdic amb la intenció de donar subvencions per invertir-les per a la promoció d'aquest esport.

Aquesta inversió té per objectiu potenciar aquesta disciplina i dinamitzar les activitats de munta-nya que es duen a terme a les set estacions d'aquesta modalitat d'esquí que hi ha a Catalunya.

Mitjançant el conveni de col·laboració, es vol donar resposta a les necessitats d'adquisició i renovació de les infraestructures i equipaments existents en aquestes instal·lacions, per tal d'adequar l'oferta de serveis a les necessitats.

L'encàrrec per afavorir la col·laboració entre FGC i la Mancomunitat de l'esquí nòrdic el va signar ahir, dijous, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín.

Les actuacions es desenvoluparan durant aquest any i el vinent i s'emmarquen dins del conjunt d'accions previstes al Grup de Treball de les estacions d'esquí nòrdic, creat en marc de la Taula estratègica de les estacions de muntanya amb l'objectiu d'analitzar la seva situació i els seus reptes de futur.

La promoció que es realitzarà amb els diners atorgats pel departament de Territori i Sostenibilitat es destinarà a impulsar les estacions on es practica un esport que es caracteritza per ser molt respectuós amb l'entorn.